Brandweer uren bezig met blussen schoorsteenbrand Kampen, enkele huizen ontruimd

VIDEO Elektrici­teits­net in hele land supersnel vernieuwd dankzij deze spannende operatie in Kampen

In een fabriekshal in Kampen is een bijzondere operatie gestart: monteurs testen en zetten er de komende jaren de hoogspanningsvelden voor ruim 140 elektriciteitsstations in het hele land in elkaar. Gemakkelijker, sneller en goedkoper volgens TenneT. Dat levert de belastingbetaler mogelijk voordeel op.

2 december