Brandweer uren bezig met blussen woningbrand Kampen, meerdere huizen ontruimd

IJsselmui­de­na­ren staan in de rij voor een huis in Slenke Es

IJsselmuidenaren staan in de rij voor een woning in het nieuwbouwplan Slenke Es, op de hoek van Slenkstraat en Schoutstraat. Daar, in het hart van het dorp, worden volgend jaar tien woningen gebouwd. Meer dan 150 belangstellenden hebben inmiddels een folder meegenomen en vandaag zijn er al twintig officiële inschrijvingen binnen.

29 november