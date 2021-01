Breed verzet tegen meer winkels op Melmerpark; college haalt bakzeil

video Verroeste Zalker molenwie­ken gaan de koffiepot in

18 januari In nog geen uur tijd is molen De Valk in Zalk vanochtend ‘onthoofd’ door een grote kraan. Roestvorming in de wieken maakte het noodzakelijk om de wieken te vervangen, de afgelopen weken was het hekwerk van de wieken al weggehaald, waardoor nu alleen nog de kale metalen staken van de molen moesten worden weggetakeld.