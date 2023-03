‘Breman-bankje’ aan IJsselkade houdt herinnering aan Kampense oud-wethouder levend

met video Bouwen met marshmal­lows (en ze stiekem opeten): kinderen maken in Zwolle kennis met techniek op Makersfes­ti­val

Je eigen zaklamp in elkaar knutselen, een windmolentje op zonne-energie bouwen of een toren bouwen van spaghetti en marshmallows. Zomaar wat activiteiten waar duizenden bezoekers uit de hele regio zich zaterdag in Zwolle mee bezighouden op het Makersfestival. ,,Om jongens en meiden te laten ervaren dat dit voor iedereen is’’, zegt Manon Schrijnemaekers van Windesheim.