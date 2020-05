Broedende reiger gooit roet in het licht van Molenbrug Kampen

Theaters in Kampen en Flevoland blijven ook na 1 juni dicht: ‘Open voor 30 man? Spielerei’

9 mei De deuren van theater de Meerpaal in Dronten, de Stadsgehoorzaal in Kampen en Agora in Lelystad blijven ondanks een versoepeling van de coronamaatregelen, ook na 1 juni gesloten. De geplande voorstellingen zijn al geannuleerd of verschoven, en voor dertig personen opengaan kan niet uit. ,,Een theaterkaartje wordt dan wel erg duur, het biedt ons weinig soelaas’’, zegt directeur Hans Maris van De Meerpaal.