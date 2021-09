Broei kan schroothoop in brand zetten, net als bij een hooiberg

De grote brand, vandaag bij metaalverwerker Hoeben, is de vijfde in zeven jaar tijd in Kampen. Hoe kan het dat er zo vaak brand uitbreekt in een berg oud ijzer?

Woordvoerster Diana Inkelaar van de brandweer in de regio IJsselmond legt uit: „Het kan door broei ontstaan, net als in een hooiberg. Er kunnen oude accu’s tussen zitten die spontaan kunnen ontbranden, of andere stoffen aanwezig zijn die onder invloed van weer en wind tot ontbranding komen. Dus het kan verschillende oorzaken hebben.”

Bij een aantal eerdere branden waren er accu’s in het spel. Die kunnen zomaar ontbranden?

„Ja, we hebben het met autobranden met elektrische auto’s ook wel gehad. Zelfs nadat die in een dompelbad waren geweest, zoals we tegenwoordig regelmatig doen. Dat zijn heel lastig te bestrijden branden.”

Is er bij schrootbranden kans op gezondheidsschade voor omwonenden?

„Er komt rook bij vrij en die is altijd schadelijk voor de gezondheid. Vandaar dat we er altijd voor waarschuwen. We meten continu of er gevaarlijke stoffen vrijkomen. Schroot is niet per definitie gevaarlijker. Vandaag zijn er gelukkig geen schadelijke concentraties aangetroffen.”

Hoe bestrijd je zo’n brand?

„Brand in een schroothoop gaat steeds dieper, als het al niet diep van binnen is ontstaan. Als je er water op gooit gaat het dakpansgewijs naar beneden. Dus je moet zo’n bult uit elkaar trekken en alle brandhaarden die je tegenkomt blussen. In dit geval hebben we besloten om de crashtender van Lelystad Airport in te zetten. Die heeft goed werk geleverd, want vrij snel daarna is de rookontwikkeling zo’n beetje gestopt.”

Dus schuim blust beter dan water in dit geval?

„Het gaat vooral om de slagkracht die een crashtender heeft. Je kunt er onder heel hoge druk mee spuiten, waardoor je beter in de brandhaard kunt komen. Met heel veel schuim in korte tijd.”

Wat blijft er eigenlijk na brand over van zo’n schroothoop?

„Het ijzer wordt niet zo heet dat het smelt, zoals in een ijzersmelterij. Je houdt verwrongen staal over.”

Moet er iets veranderen aan de voorwaarden waaronder schroot wordt opgeslagen?

„Ik kan niet ontkennen dat er best wel veel branden in Kampen zijn geweest bij dit soort bedrijven. Je zou zeggen dat er daar in de bedrijfsvoering nog wel wat winst te behalen valt. Ik heb er geen zicht op hoe hier het spul was opgeslagen. Dat is ook meer een zaak voor de gemeente.”

Loco-burgemeester Jan Peter van der Sluis van Kampen wil dat er nog eens kritisch wordt gekeken naar de vijfde schrootbrand in zeven jaar tijd. En naar de voorwaarden die gelden voor de opslag. Hij benadrukt dat metaalverwerker Hoeben in het bezit was van de benodigde vergunningen.