Broers uit Kampen dromen van groots kerstdiner voor minima

Gemeente Kampen prijst Schutters­gil­de rond aanwijzen carbid­schiet­plek­ken

11 december De gemeente Kampen zet steeds vaker het Schuttersgilde in als overlegorgaan tussen schutters en eventuele bezwaarmakers tegen carbidschietplekken in hun omgeving. ,,Hun grote kracht is dat ze makkelijker toegang hebben tot de individuele schutters’’, aldus burgemeester Bort Koelewijn van de gemeente Kampen over het gilde. ,,Gemakkelijker dan wanneer wij het als gemeente of ik als burgemeester dat doen.’’