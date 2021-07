Brokkenpiloot (18) uit Genemuiden die in sloot belandde, had geen rijbewijs en was onder invloed

De politie meldt dat het gaat om een 18-jarige man uit Genemuiden. Hij verloor gisteravond door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur in een bocht op de Ringweg . In de auto zaten verder twee mannen van 20 jaar oud uit Kampen en Zwartsluis.

Teveel alcohol

Politiewoordvoerder Heinen: ,,Uit de blaastest die wij afnamen op de plek van het ongeluk, bleek dat hij mogelijk teveel had gedronken. Daarom is er in het ziekenhuis bloed bij hem afgenomen. Wij zijn in afwachting van de uitslag van dat onderzoek.’’