Broshuis Kampen staakt productie vanwege coronaregels

Kampen helpt aanbieders huishoude­lij­ke hulp, om te voorkomen dat ze omvallen

6:00 Aanbieders van huishoudelijke hulp in de gemeente Kampen die door de coronacrisis niet in staat zijn om de afgesproken zorg te verlenen, kunnen toch gewoon volgens afspraak declareren. Burgemeester en wethouders hebben hiertoe besloten om zo te voorkomen dat de zorgaanbieders in problemen komen of omvallen.