Brunnepe wil dat oude Kamper ‘vischrookerij’ een monument wordt

Bed & breakfast boeken? Veel geluk: ‘Alles zit vol’

5 mei De populariteit van bed & breakfasts kreeg in coronatijd een enorme boost, zeker in Oost-Nederland. Het aantal kleinschalige overnachtingsplekken explodeerde. Net als het aantal reserveringen. ,,Wanneer het plafond is bereikt? Dat vragen we ons al 20 jaar af. Maar deze stijgingen zijn wel heel extreem”, zegt B&B-specialist Hanny Arens.