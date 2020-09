Brute overval op bejaard echtpaar in Kampen leidt tot jarenlange celstraffen

Verdachte (19) brute overval in Kampen ‘gaat kapot in de cel’ na mishande­lin­gen, maar komt niet vrij

2 juli Twee verdachten van de brute overval in januari 2019 op een ouder echtpaar in Kampen, blijven vastzitten. Ondanks dat een van hen zegt ‘kapot te gaan’ in de inrichting na meerdere mishandelingen.