Btw-risico voor huisvesting vluchtelingen aan Parallelweg in IJsselmuiden ‘geminimaliseerd’

En weer gaat het kort geding over de Buitenha­ven in Kampen niet door: ‘Dit is de laatste keer’

Ken je die mop van die twee partijen in de Buitenhaven van Kampen die naar de rechter zouden gaan? Precies, die gingen niet. Nadat de zaak in juli eerst werd uitgesteld, is de zaak vandaag voor de derde keer op rij aangehouden. Dat wil zoveel zeggen als: het feest ging opnieuw - op het laatste moment - niet door. De rechter is daar inmiddels ook wel klaar mee.

6 oktober