Bubbels maken de IJssel schoner (Nu de oceaan nog)

videoDe proef met de Bubble Barrier bij Kampen is geslaagd, vinden de initiatiefnemers. Dankzij een luchtbellenscherm is de IJssel een stukje schoner. Nu de oceaan nog.

Als Francis Zoet de weckfles met IJsselwater schudt, schieten de plasticdeeltjes alle kanten op. Het is de vangst van een paar uur, met dank aan de Bubble Barrier. Die heeft de IJssel een heel klein beetje schoner gemaakt.

De vangst is een druppel in de plasticsoep die levende wezens in de oceaan belaagt. Kent u de wereldberoemde foto van het zeepaardje met een wattenstaafje? Die dacht dat het ding bij hem hoorde. De Bubble Barrier van Francis die stromend water kan zeven, pakt het probleem bij de wortel aan. Want 80 procent van die enorme plasticsoep komt van land. Deels aangevoerd door de grote rivieren, zegt Zoet.

Volledig scherm Een weckfles vol plastic: de vangst van een paar uur in de IJssel bij Kampen. Francis Zoet probeerde de Great Bubble Barrier drie weken lang uit bij de Hanzestad. © Foto Freddy Schinkel

Drie weken lang lag het scherm van luchtbelletjes in de IJssel, vlakbij de stadsbrug van Kampen. Het eerste echte proefproject in de praktijk. Die belletjes duwden grote en kleine plasticdeeltjes naar de kant, waar het werd opgevangen. En in weckflessen geduwd. Keurig met de datum erop. ,,De barrier deed wat-ie moest doen’’, zegt Zoet. ,,Precies wat-ie in het laboratorium ook deed.’’

Het is kil deze dag als de mensen van de Bubble Barrier de laatste delen van de installatie uit de IJssel hengelen. Zoet (27, Amsterdam) en haar mede-oprichters van het scherm Anne-Marieke Eveleens (27) en Saskia Studer (28) hebben de afgelopen weken vlakbij gebivakkeerd, in IJsselmuiden. Dat het koud is, deert haar niet. Dat de proefopstelling precies in een tijd met veel regen plaatsvond, dat was wel jammer. ,,Dan ben je het op een gegeven moment wel zat.’’

Volledig scherm De Bubble Barrier wist ook een stuk kunstgebit te halen. Foto Freddy Schinkel. © 251117 © Foto Freddy Schinkel

Maar het resultaat mag er zijn. Kleine en grote stukjes plastic drijven nu rond in weckflessen. Van plastic zakjes shag tot verpakkingen van tampons. En een kwart kunstgebit. Was het van een binnenvaartschipper die zeeziek werd en de vissen ging voeren? Of een senior na een avondje heftig stappen die boven de wc-pot het avondeten loosde? Het zou allebei kunnen. Zoet: ,,Aan die tamponverpakking kun je zien dat er af toen behoorlijk wat vanuit het riool in de rivier terecht is gekomen.’’ Vooral bij hevig regenval kan riolering overstromen. En dat komt terecht op plekken waar je het niet wil.

Zoet schudt nogmaals de weckfles met piepkleine deeltjes plastic. Ze hoopt dat de Bubbel Barrier de volgende keer bij Zwolle komt te liggen. Maar ook met Amsterdam zijn de ondernemende vrouwen in gesprek. Misschien tijdens de Gaypride. De mensenmassa zorgt jaarlijks voor vervuilde grachten. Maar eerst moet de jonge onderneming nog alle data analyseren van het proefproject bij Kampen. En donderdag lanceren ze een crowdfundingsactie om het project gefinancierd te krijgen.

Volledig scherm IJsselwater vol plastic in een weckfles: de oogst van een paar uur 'hengelen' door de Bubble Barrier. Foto: Gerald Meijer © Gerald Meijer

