Buien met regen, maar soms ook zon in Kampen vandaag

Twee jaar later viert Wilsum alsnog 700ste verjaardag met première van eigen muziekstuk

Wilsum bestaat al 702 jaar. Maar dat mag de pret niet drukken. In de uiterwaard tussen kerk en IJssel ging zaterdag een muziekstuk in première, speciaal gemaakt voor het dorp dat in 1321 stadsrechten kreeg, maar dat zeven eeuwen later niet kon vieren.