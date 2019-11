Buit nihil, wel schade en chaos na inbraak bij Jachthoornkorps Kampen

Een paar koperen mondstukken, wat gereedschap en een zogenaamde plesshoorn; veel groter was de buit niet die twee Kamper inbrekers maandagavond meenamen bij het Kamper Jachthoorn Korps. Aanzienlijk groter is de schade en de ravage die de inbrekers aanrichtten bij hun onaangename bezoek aan het clubhuis op sportpark De Maten.

,,Ik denk dat we zo rond de duizend euro zitten’', schat voorzitter Bart Hamer van het Jachthoornkorps in nadat hij later in de balans heeft opgemaakt. ,,Maar we weten nog niet wat we allemaal tegenkomen.’' Hamer werd maandagavond uit zijn bed gebeld door de politie vanwege de inbraak. ,,Ze kwamen aan de deur, vroegen of ik mee wou komen omdat de schade aanzienlijk groot was.’'

Lees ook Twee aanhoudingen na diefstal bij Kamper Jachthoorn Korps Lees meer

De politie had toen ook al wel relatief goed nieuws; de twee daders van 26 en 29 jaar oud waren even daarvoor al aangehouden, in het bezit van de buit. Dat de schade aanzienlijk was, daar had de politie wel gelijk in kan de voorzitter laten zien. ,,Hier hebben ze het eerst geprobeerd, met een koevoet waarschijnlijk’', laat hij de braakschade aan de voordeur van ‘t ‘Bloashuus’ zien. ,,Hier is ‘t niet gelukt, toen zijn ze naar de achterdeur gegaan. Daar kwamen ze wel binnen.’'

Volledig scherm Voorzitter Bart Hamer in de chaos die de inbrekers veroorzaakten bij inbraak in het clubgebouw. © Foto Freddy Schinkel

Eenmaal binnen werd het interieur grondig overhoop gehaald, en sneuvelde bijvoorbeeld ook de barverlichting onder het inbrekersgeweld. Ook de naastgelegen bergruimte werd gekraakt, en ook hier was de schade groter dan de buit en werd een grote chaos veroorzaakt doordat een paar kasten in grote haast werden doorzocht. ,,Ik denk dat ze op zoek waren naar geld’', is de inschatting van voorzitter Bart Hamer. Wrang genoeg; dat was er niet, maar het in plaats hiervan aangeschafte pin-apparaat werd wel gestolen. ,,En daar heb je niks aan.’'

Verdachten voorgeleid

Gelukkig kwam er donderdag ook goed telefonisch nieuws van de politie; de twee verdachten zijn inmiddels voorgeleid, één van de twee had voldoende op zijn kerfstok om nog even vast te kunnen houden. En de buit kon weer worden opgehaald door de voorzitter, die nog even wacht met juichen daarover tot hij het allemaal weer bij elkaar heeft gezien. ,,Je weet niet wat er nog is, en of we dat nog kunnen gebruiken.’’