Buitendijksweg-bewoners krijgen het ‘benauwd’ van plannen gemeente Kampen

Kampen dreigt 'domineesfa­briek' te verliezen aan grote stad: ‘Het is niet meer van deze tijd’

20 juni Een echte studentenstad was Kampen al lang niet meer. Maar nu dreigt met de Theologische Universiteit het laatste hoger-onderwijsbolwerk uit de stad te verdwijnen. De uit 1854 stammende ‘domineesfabriek’ zal vermoedelijk naar Utrecht of Zwolle verhuizen. Daarmee verdwijnt ook een diep gekoesterde christelijke onderwijstraditie. ,,Kampen is meer dan alleen een plaatsnaam.”