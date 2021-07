Buitenkansje in Kampen: boekenverkoop uit de collectie ‘Van Gelderen’

Café-eigenaren in Ommen en Kampen balen van vervroegde sluitings­tij­den: ‘Het terras zat nog helemaal vol’

11 juli De terrassen en kroegen moesten volgens de nieuwste coronaregels klokslag twaalf uur weer leeg zijn. Dat ging met horten en stoten bij de cafés in Ommen en Kampen. ,,‘Doe me nog een biertje’, kreeg ik te horen. Maar ik mocht niet meer schenken. Dat is best lullig.’’