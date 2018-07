Buitenlandse chauffeurs wachten uren in hitte na grote brand in Kampen

Kampereiland - 21 graden Celsius In gortdroge zomer denkt boer Netjes (29) al aan het voer voor de winter

13:58 De hittegolf in een gortdroge zomer is een feit. Voordat het puffen en zweten begint, worden de koele ochtend gekoesterd. Ook door boer Ben Jan Netjes op het Kampereiland. Maar hij beseft om 09.00 uur, als de thermometer 21 graden aangeeft: ,,Het is overgave."