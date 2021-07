Buitenlandse investeerder aan de haal met zonnepark IJsselmuiden

Op dit moment is het 12,8 hectare metende zonnepark aan de Verkavelingsweg in IJsselmuiden in aanbouw. De zonnepanelen die daar op twee locaties worden neergezet kunnen per jaar ongeveer 20.000 MWh aan energie opwekken. Dat is voldoende om te voorzien in de behoefte van 5.700 huishoudens. Over een paar weken moet het park al stroom leveren.