Buitkansje in Kampen: boekenverkoop uit de collectie ‘Van Gelderen’

Mannen uit Zwolle en Kampen zitten al jaren in de cel, maar de échte opdrachtge­ver van de ‘zwembad­moord’ loopt nog vrij rond

9 juli De 56-jarige man uit Kampen die deze week is opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij de Marumse ‘zwembadmoord’ wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hoewel schutter en opdrachtgever al sinds 2013 in de gevangenis zitten, is de geruchtmakende moordzaak nog altijd niet opgelost.