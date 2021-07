Buren strandpaviljoen Kampen roepen burgemeester bij lawaaifeest

VIDEOHarde muziek met dreunende bassen, zingende en luid converserende gasten. Omwonenden van strandpaviljoen Hanzezicht bij het Kamper stadsstrand hadden er zaterdagavond behoorlijk last van. Buurtbewoner Arno de Ruiter was het zo zat, dat hij naar het woonhuis van burgemeester Bort Koelewijn reed om hem erbij te halen. Pas toen die zich bij het paviljoen liet zien, ging de muziek uit.

„Het was niet een beetje te hard, het ging giga de bocht uit”, foetert De Ruiter. „Het was het hele weekend raak. Vrijdag was er een bruiloft, zaterdag een of andere party en zondag was er live muziek. Ze mogen helemaal geen geluidsinstallatie op het terras zetten, maar er is niks anders gebeurd dit weekend.”

De escalatie komt op een moment dat de rechter op het punt staat een besluit te nemen over het opschorten van de tijdelijke vergunning voor het paviljoen. Dat hebben omwonenden en Natuurvereniging IJsseldelta in kort geding geëist, vanwege de overlast, parkeerproblemen en verkeersveiligheid.

Huilen

Volgens De Ruiter staat veel buren het huilen inmiddels nader dan het lachen, vanwege de overlast die het paviljoen veroorzaakt. Daarom haalde hij de burgemeester erbij. Die kon inderdaad met eigen oren en ogen waarnemen dat het er hard aan toe ging. „Er waren meerdere verjaardagsfeestjes, met veel publiek. Er was ook veel geluid van pratende mensen en muziek met een harde bas”, zegt Koelewijn. Koelewijn legde, net als De Ruiter, de feestelijkheden vanaf de dijk vast met zijn telefoon. „Dan heb ik in ieder geval iets om met anderen over te spreken.”

„Ze vonden zelf ook dat het geluid te veel was”, leidt Koelewijn af uit een gesprek dat hij ter plekke voerde met de exploitanten. Maar eigenaar Bart Jan Gardebroek zegt nu dat hij zich niet kan voorstellen dat er regels zijn overtreden. „Het kan best zijn dat de deuren even open hebben gestaan. Mij is verzekerd dat onze geluidsinstallatie de maximaal toegestane hoeveelheid decibellen niet eens kan produceren. Maar dat laat ik binnenkort nog een keer extra meten door een deskundige”, zegt Gardebroek in een reactie.

Verboden

Uit een informatienota voor de gemeenteraad blijkt dat Hanzezicht zich moet houden aan het terrassenbeleid 2014. Daarin staat dat er ‘geen horeca-activiteiten plaats mogen vinden met muziekgeluid op het terras’. Binnen mag geluid wel, maar dan moeten de deuren ‘zoveel mogelijk dicht blijven en alleen worden geopend voor het in- en uitlaten van bezoekers’.

„Elk horecabedrijf in Kampen heeft een muziekinstallatie, hoor – en die is buiten te horen. Ik wil nu alleen weten of het binnen het toegestane aantal decibellen is of niet”, werpt Gardebroek tegen. Als de cijfers niet kloppen, laat hij de geluidsinstallatie aanpassen, belooft Gardebroek. Al denkt hij daarmee niet iedereen tevreden te kunnen stellen. „Een aantal mensen is gewoon tegen het paviljoen en die zullen dat ook blijven.”

Ook voor burgemeester Koelewijn is de zaak nog niet helemaal afgedaan: „Nee, ik ga met de eigen medewerkers deze zaak nog doorpraten. Het moet niet zo zijn dat de buren zich regelmatig gedwongen voelen zich te beklagen.”

