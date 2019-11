Bureninitiatief in Kampen zucht onder stikstofregels

update Groot regionaal offensief voor werving leraren: concurre­ren­de scholen slaan handen ineen

29 november Vijftig schoolbesturen in de regio starten samen met het mbo en hbo een offensief om het lerarentekort te tackelen. Ze willen de komende jaren ‘iedereen tussen de 15 en 67 jaar die geïnteresseerd is in een baan in het onderwijs‘ bereiken en maatwerk aanbieden.