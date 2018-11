Burgemeester Bort Koelewijn van Kampen: ‘Overlast stelende asielzoekers in Kampen nu al minder’

Burgemeester Bort Koelewijn van de gemeente Kampen zegt dat er afgelopen dagen in zijn gemeente geen meldingen zijn gemaakt van winkeldiefstal door asielzoekers uit vermeende veilige landen. ,,De afgelopen tijd is het al een stuk rustiger qua diefstallen in Kampen.’’ Volgens hem is dat het resultaat betere samenwerking tussen de politie in Dronten en Kampen.

In Kampen pleegden asielzoekers van het AZC in Dronten sinds 2017 een groot aantal winkeldiefstallen. Het gaat specifiek om de groep ‘veiligelanders’, oftewel asielzoekers met een veilig land van herkomst. Vorige maand kwam Kampen uitgebreid in het nieuws toen gemeente en politie stelden dat een kleine groep bewoners van het asielzoekerscentrum in Dronten verantwoordelijk waren voor een groot deel van de winkeldiefstallen.

Koelewijn: ,,Het probleem met de groep veiligelanders is urgent en speelt landelijk. Sinds september hebben wij daarom een verbeterde samenwerking tussen de politie in Dronten en Kampen, die inmiddels naar tevredenheid werkt’’ aldus Koelewijn. De samenwerking houdt onder meer in dat gegevens van aanhoudingen in Kampen worden gedeeld met de politie in Dronten. Er wordt bekeken of een aangehouden persoon in het AZC in Dronten woont. Vervolgens kan Koelewijn een gebiedsverbod opleggen aan zo'n winkeldief.

Overlast

In 2017 werden er in Kampen 66 winkeldiefstallen gepleegd waarbij er 39 keer een asielzoeker uit een veilig land werd aangehouden, zo meldt Koelewijn. In 2018 staat de teller over de eerste 8 maanden op 81 winkeldiefstallen waarbij er 67 keer een veiligelander werd aangehouden. De burgemeester zegt binnenkort meer informatie over overlast door deze groep asielzoekers naar buiten te brengen in een notitie.

Burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb kondigde onlangs per direct een stop aan op nieuwe instroom van veiligelanders. Koelewijn wil dat voorbeeld voorlopig niet volgen. ,,De asielzoekers zijn ons dierbaar. Het is een kwetsbare groep, waarvan velen in een uitzichtloze, tragische situatie verkeren. Wanneer iedere burgemeester deze maatregel neemt, kunnen ze nergens meer terecht. We willen eerst de werking van onze nieuwe maatregelen bekijken voor we over vervolgstappen beslissen.’’

