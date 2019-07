Burgemeester en wethouders van Kampen onder vuur om achterhouden van informatie miljoenentekort

Historisch besluit: in Kampen mogen supermark­ten nu ook open op zondag

7:35 Het is definitief: supermarkten in Kampen mogen open op zondag. Nadat de hete aardappel lang is doorgeschoven, nam de gemeenteraad dit historische besluit donderdagavond. Het is voor het eerst dat winkels structureel open mogen in de Hanzestad op de Dag des Heeren. Wanneer de schuifdeuren voor het eerst open gaan, is nog onduidelijk.