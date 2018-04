Burgemeester Kampen hoopt op snelle oplossing voor problemen met cameratoezicht

Dat antwoordde hij woensdagavond op vragen van Lammert Bastiaan (Kampen Sociaal). Een exactere tijdsaanduiding gaf Koelewijn niet. De oorzaak van het probleem is niet bekend; dus de oplossing ook niet. Omdat er nog veel vragen zijn, kon Koelewijn niet aangeven of Kampen opdraait voor de kosten of dat het binnen de garantie valt.

Lees ook PREMIUM Slechte kwaliteit cameratoezicht in Kampen, verdachten ontlopen straf Lees meer

Station Kampen Zuid

Bastiaan was verrast door de problemen met de camera's: ,,Mede door de positieve ervaringen in de binnenstad wil deze raad cameratoezicht op de Botermarkt en bij station Kampen Zuid."

De burgemeester zei eerder al deze plaatsing uit te stellen. Eerst moeten de camera's in de binnenstad functioneren. De beeldkwaliteit is slecht, waardoor verdachten van vernielingen of vandalisme niet te identificeren zijn. Een aantal is daardoor een straf ontlopen.

Quote Privacy­blok­ka­de werkt nog burgemeester Koelewijn

Privacy