Burgemeester Kampen in bestuur internationale Hanzeverbond

Samen met vertegenwoordigers uit de Duitse Hanzesteden Lübeck en Brilon, het Zweedse Visby en het Russische Novgorod is hij de komende drie jaar in het bestuur actief. Hiermee blijven de Nederlandse Hanzesteden in het bestuur vertegenwoordigd. Eerder waren de burgemeesters van Zwolle en Deventer lid.

Burgemeester Bort Koelewijn: “Het Hanzeverbond is het grootste stedennetwerk in de wereld. Hier liggen kansen maar ook uitdagingen. De Nederlandse Hanzesteden betekenen op cultureel, sociaal en economisch gebied veel voor de nieuwe Hanze (Hanse der Neuzeit). Zo blijven we een belangrijke positie innemen en over en weer de kansen die er liggen benutten.”