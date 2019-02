Burgemeester Kampen: ‘Strenger aanpakken criminele asielzoeker leidt niet tot minder winkeldiefstallen’

Het strenger aanpakken van criminele asielzoekers op het azc in Dronten leidt niet tot minder winkeldiefstallen in het nabijgelegen Kampen. Dat antwoordde burgemeester Bort Koelewijn donderdagavond op raadsvragen van de VVD en SGP.

,,Ik kan niet zeggen dat door de persoonsgerichte aanpak het aantal winkeldiefstallen significant is gedaald", aldus Koelewijn. Dat is een nauwere samenwerking tussen de politie in Kampen en Dronten en opvangorganisatie COA. Door dossiers op te bouwen kunnen maatregelen worden genomen tegen veelplegers. In het uiterste geval gaat het om overplaatsing naar een azc met extra beveiliging en toezicht en een gebiedsverbod. ,,We zien dat winkeliers meer duidelijk meer bereidheid tonen om aangifte te doen. Dat is positief. Maar daarmee hebben we nog geen grip op een duidelijke vermindering van het aantal winkeldiefstallen.”

Verdubbeling

Kampen had in 2018 te maken met bijna een verdubbeling van het aantal winkeldiefstallen. Driekwart van de diefstallen werd gepleegd door criminele asielzoekers. Eind vorig jaar was er een lichte daling. De reden is volgens Koelewijn dat opvangorganisatie COA tijdelijk geen Noord-Afrikanen opving in Dronten. De eerste twee maanden van dit jaar is volgens de politie een nieuwe piek te zien. Volgens de politie veroorzaakt door Oost-Europeanen.