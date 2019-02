Burgemeester Kampen: ‘Strenger aanpakken criminele asielzoeker leidt nog niet tot minder winkeldiefstallen’

Het strenger aanpakken van criminele asielzoekers op het azc in Dronten leidt nog niet tot minder winkeldiefstallen in het nabijgelegen Kampen. Dat antwoordde burgemeester Bort Koelewijn donderdagavond op raadsvragen van de VVD en SGP.

,,Ik kan nog niet zeggen dat door de persoonsgerichte aanpak het aantal winkeldiefstallen significant is gedaald", aldus Koelewijn. Zo zijn sinds september 123 geregistreerde winkeldiefstallen gepleegd, waarvan ruim 60 procent door criminele asielzoekers.

De persoonsgerichte aanpak bestaat uit een nauwere samenwerking tussen de politie in Kampen en Dronten en opvangorganisatie COA. Door dossiers op te bouwen kunnen maatregelen worden genomen tegen veelplegers. In het uiterste geval gaat het om overplaatsing naar een azc met extra beveiliging en toezicht en een gebiedsverbod. ,,We zien dat winkeliers, mede door snel handelen door de politie, duidelijk meer bereidheid tonen om aangifte te doen. Dat is positief. Maar daarmee hebben we nog geen grip op een duidelijke vermindering van het aantal winkeldiefstallen.”

Onder controle

Koelewijn kon geen ‘ja’ zeggen op de vraag of de situatie onder controle is. ,,Ik denk dat we het beter onder controle gaan kijken”, zegt Koelewijn. Hij verwijst onder meer naar het collectieve winkelverbod dat winkeliers en supermarkten hebben ingesteld. Volgens hem helpt het niet dat het COA asielzoekers steeds overplaatst naar een ander azc: ,,Door het verhuizen heeft een winkelverbod weinig zin. Binnenkort kan een andere groep hetzelfde wangedrag vertonen, want zij hebben dat verbod niet.”