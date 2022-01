Burgemeester Kampen wenst ondernemers veel succes met horeca-actie

Vuur­werkster­re­tjes veroorza­ken lastig te blussen brand in spouwmuur in Kampen

De brand die zaterdagavond woedde in een spouwmuur van een woning aan de Madrigaal in Kampen, is ontstaan door vuurwerksterretjes. De brandweer had enkele uren nodig om de brand in het isolatiemateriaal te kunnen blussen.

10 januari