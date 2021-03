Burgemeester Kampen wil na missers af van stempotlood: ‘Niet meer van deze tijd’

De omvangrijkheid van de stembiljetten hebben in Kampen voor een grotere foutmarge gezorgd bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorige week. Dat beeld begint te ontstaan nu in deze gemeente sprake blijkt van een sterke stijging van het aantal missers in de verhoudingen tussen stempassen en stembiljetten. Burgemeester Bort Koelewijn vindt dat het tijd is voor actie: óf stemcomputers terug óf vereenvoudigde stembiljetten. Want op één stembureau tien ‘missers’ is ‘echt te veel’.