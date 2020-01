Burgemeester Koelewijn hoort voortaan liever carbidschieten dan knalvuurwerk

Kampen haalt inspiratie uit Frankrijk bij aanpak leegstand in winkel­straat

7:01 Leegstand in de winkelstraat. Het is een hardnekkig probleem dat maar niet lijkt te willen verdwijnen. Gemiddeld één van elke tien winkelpanden staat leeg en daarop is Kampen geen uitzondering. In het ‘beste stukje’ van de Oudestraat, tussen oude raadhuis en Bovenkerk, wachten momenteel 18 lege etalages op nieuwe koopwaar. Deze maand start een nieuwe poging om ze gevuld te krijgen. De inspiratie daarvoor komt uit…Nantes.