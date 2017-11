Burgemeester sluit drugspand aan Betonstraat in Kampen

De bijbehorende bedrijfswoning gaat ook drie maanden op slot. De gemeente Kampen constateerde dat in het bedrijfspand ook sprake was van illegale bewoning en illegale horeca.

Het is voor de tweede keer in enkele maanden tijd dat Kampen en de politie ingrijpen. In de zomer werd een hennepkwekerij aangetroffen in een kas in de Koekoekspolder in IJsselmuiden. Volgens Koelewijn moest ook dat bedrijf volgens protocol drie maanden op slot.