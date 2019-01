Burgemeester van Kampen blij: vechthond Royce keert niet terug

De rechter heeft bepaald dat vechthond Royce niet terugkeert naar zijn baasje in Kampen. Burgemeester Bort Koelewijn is blij: ,,De buurt kan opgelucht ademhalen.’’

Royce is de Amerikaanse Staffordshire Terriër die op zaterdag 18 augustus vorig jaar de toen twee maanden zwangere Marissa de Lange te grazen nam. De Lange was die avond op visite bij vriendin Christina Sneller aan de Nassaustraat, wiens vriend Robert eigenaar is van de hond. Hij zat op dat moment in de gevangenis.

Landelijk nieuws

Sneller zelf was ook niet thuis, De Lange werd rond 19.30 uur vast binnengelaten door haar schoonzus. Nadat zij op de bank was gaan zitten, greep Royce haar in het achterhoofd en sleurde de toen 20-jarige vrouw door de kamer.

De Lange kwam er vanaf met twee gebroken tanden en tientallen hechtingen aan hoofd en arm. De hond werd in beslag genomen, de zaak werd landelijk nieuws.

Blije burgemeester

Burgemeester Koelewijn van Kampen voorspelde in november al dat het Openbaar Ministerie (OM) de doorgedraaide hond op basis van gedragsonderzoek zou laten afmaken. De eigenaar ging echter in beroep. Die zaak diende woensdagochtend.

Koelewijn: ,,De rechter heeft dat beroep direct en resoluut van de hand gewezen. Er is meteen uitspraak gedaan: de hond is te gevaarlijk om te laten terugkeren naar Kampen.’’ Een beslissing waar de burgemeester blij mee is. ,,De buurt kan opgelucht ademhalen.’’