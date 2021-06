Burgemeesters in deel IJsselland willen meer agenten, ‘we vragen gruwelijk veel van ze’

Kamper burgemeester Bort Koelewijn schrijft, mede namens zijn collegaburgemeesters, een brief waarin hij zijn zorgen uit over de bezetting van de politie in het gebied. „We vragen van de agenten gruwelijk veel. Als je ziet wat we in zo’n groot gebied aan capaciteit hebben, dan is eigenlijk de meest elementaire capaciteit al overvraagd. Wij maken ons daar zorgen over en het zou een onderwerp moeten zijn aan de onderhandelingstafel in Den Haag voor een nieuw kabinet.”