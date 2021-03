Burgemeesterspost Kampen open voor ‘sollicitaties uit onverwachte hoek’

PGVZ bouwt 27 zorgwonin­gen in Stations­kwar­tier Kampen

18 maart Zorgaanbieder PGVZ gaat 27 zorgappartementen bouwen in het Stationskwartier in Kampen. Ze zijn bestemd voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap, die met 24-uurszorg toch zelfstandig willen wonen. Aan dit soort woningen is momenteel een groot gebrek. „Ik heb voor deze woningen 72 aanmeldingen. Het is een landelijk probleem”, zegt eigenaar Gosse Noppert over de woningnood in deze categorie.