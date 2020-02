Burgerpanel Kampen onderzoekt geluidsoverlast

Gemist? Dronken moeder met zes kinderen in auto van A6 bij Lelystad gehaald, dode koeien door zwerfafval in Oosterwol­de

2 februari Een moeder met zes kinderen in haar auto werd afgelopen week van de A6 bij Lelystad geplukt. De bestuurster had te diep in het glaasje gekeken en was achter het stuur gestapt. Een alerte medeweggebruiker alarmeerde de politie toen hij de slingerende auto op de A6 zag rijden. Het rijbewijs van de vrouw werd in beslag genomen. Dit verhaal was een van de opmerkelijkste verhalen van afgelopen week. Een overzicht van verhalen van afgelopen week die ook teruglezen waard zijn: