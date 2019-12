Bus bevolkingsonderzoek terug in Kampen: ‘Blij dat-ie er er weer staat’

Alsof het al jaren zo is. De bus van Bevolkingsonderzoek Oost is terug in Kampen, bijna tegen de muur van sporthal De Reeve aan. Niets bijzonders wellicht, maar de tweejaarlijkse controle voor duizenden vrouwen van tussen de 50 en 75 jaar is terug van weggeweest. ,,Blij dat die er weer staat. In de wachtruimte werd er ook al over gesproken’’, zegt een vrouw, die net naar buiten stapt.