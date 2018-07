Buskaartje Connexxion wordt 10 procent duurder

Heropening manege Kampen verder weg na nieuw geval van droes

9:25 Het Hippisch Centrum aan de Zwartendijk in Kampen blijft voorlopig op slot. Door een nieuw geval van droes is van heropening voorlopig geen sprake. De manege kan pas weer open als alle getroffen dieren genezen zijn en de manege nadien drie weken vrij is van de besmettingsverschijnselen.