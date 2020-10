Buurman; probleem Kamper krakers verplaatst naar naastgelegen schuur en tuin

Gemeente Kampen verkoopt leeggeruim­de villa aan Mateboer: krakers verkassen voorlopig naar naastgele­gen pand

20 oktober De krakersvilla aan de Boven Havenstraat is nu door de gemeente definitief verkocht aan projectontwikkelaar Mateboer en nog deze maand zal een begin worden gemaakt met de sloop – in ieder geval ruim voor het eind van 2020. Dat schrijft de projectontwikkelaar in een brief aan de buren van de krakersvilla.