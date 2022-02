Buurt in verzet tegen bouw elektriciteitshuisje op speelveld in Kampen

VIDEO Marian uit IJsselmui­den kreeg Amerikaan­se gevangene vrij: ‘Je kunt iemand als hij toch niet in de steek laten?’

,,Als mij dit overkomt, hoop ik ook dat er iemand is die helpt.’’ Zo simpel is het volgens de 65-jarige Marian Bultman uit IJsselmuiden. Zij beet zich vast in het dossier van Vincent Simmons, die tot honderd jaar celstraf was veroordeeld in de Verenigde Staten. Vooral dankzij haar inzet kwam Simmons deze week na 44 jaar gevangenschap vrij voor een misdrijf dat hij altijd heeft ontkend.

17 februari