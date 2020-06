Buurtbemiddeling Kampen in september van start

Begin maart besloot de gemeente 50.000 euro uit te trekken voor het tweejaarlijkse project, ook als onderdeel van het coalitieakkoord van het huidige college. De bedoeling is om de werkdruk wat te verminderen bij woningbouwcorporaties, de politie én de gemeente - want ook de gemeente in de persoon van burgemeester Bort Koelewijn moest in het verleden al eens aan de slag als bemiddelaar. ,,Ik heb te vaak ervaren dat de problemen niet opgelost worden als ik het met juridische middelen moet doen’’, aldus de burgemeester toen in maart het budget voor de buurtbemiddelaars werd vrijgemaakt.