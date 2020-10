Buurtbewoners zijn overlast door zorgwoningen in Kamper binnenstad zat

Monumenten­raad in Kampen betrokken bij discussie over IJsselkog­ge

2 oktober Wethouder Albert Holtland heeft de Monumentenraad in Kampen gevraagd mee te denken over de toekomstige expositie van de IJsselkogge. Het wrak van de in 2016 opgedoken kogge wordt momenteel nog geconserveerd in een speciale hal in Lelystad.