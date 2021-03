Buurtbus rijdt weer na jaar coronastilstand

Het was maandag 16 maart vorig jaar toen vrijwillig buurtbuschauffeur Jan Hofstede uit Wilsum moest stoppen op het Dorpsplein in Zalk. ,,Het was om twaalf uur ’s middags, toen stond de voorzitter daar. Die zei: ‘stap maar uit, we moeten stoppen’. Ik was vorig jaar de laatste chauffeur’’, weet Hofstede (74). Nu is hij maandagmiddag weer één van de eerste chauffeurs die een rondje maakt met de aangepaste buurtbus. ,,Spatschermen’’, laat hij zien tijdens een korte stop op het Kamper stationsplein. ,,En contactloos betalen, maar dat was al langer hoor.’’