Buurtzorg brengt licht bij zorgvragers in Kampen: extra tijd voor ouderen

Verkoop Poké­mon-kaar­ten gaat helemaal mis: bewoner in Kampen opgesloten in kast

17 december Een man in Kampen is gistermiddag in zijn eigen huis beroofd tijdens een afspraak over de verkoop van Pokémon-kaarten. Twee potentiele kopers sloten de man plotseling op in een kast en gingen er met zijn kaarten vandoor. Vorig jaar werd in New York een bedrag van 183.000 euro neergeteld voor zo’n kaartje.