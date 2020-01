Buurtzorg Kampen West weer op sterkte: verpleegkundigen komen op adem

Bomenkap langs Trekvaart maandag weer voor de rechter; Kampen wil door

16:27 Mogen de 57 nog resterende bomen langs de Trekvaart in IJsselmuiden nu snel gekapt worden of niet? Over die vraag buigt de bestuursrechter in Zwolle zich maandagmiddag opnieuw, nu de gemeente Kampen heeft gevraagd om hervatting van de kap toe te staan.