Buxusmot slaat toe in IJsselmuiden: ‘In week tijd niks meer over van onze dertig jaar oude buxus’

Een witte waas van spinnenwebben, bruine takken en blaadjes, en geknaag; de ene na de andere buxus wordt kaalgevreten door de buxusmot. In de Koolmees in IJsselmuiden weten ze er alles van: de dertig jaar oude buxushaag van de familie Bastiaannet ligt maandagochtend in een aanhanger, klaar om afgevoerd te worden. ,,In een week tijd is alles kaalgevreten, er was niks meer aan te doen.’’