‘Bypass Kampen-Zuid’ wordt calamiteitenpolder

Klassieke muziek van Bach in jazz-jas tijdens IJssel­proms in Kampen

13 maart Klassieke muziek is niet saai en jazz is upper class. Met die vooroordelen wil IJsselproms op 23 maart korte metten maken. Tijdens het evenement IJsselproms By Night in de Bovenkerk in Kampen worden bijzondere klassieke composities van Bach uitgevoerd in een jazzuitvoering.