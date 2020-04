Cadeautjes van Dorinda als moment van geluk in Kampen

,,Veel mensen in Kampen kennen mij nog van de Surprise Show met Henny Huisman toen ik in een ziekenhuisbed door Burgers Zoo in Arnhem ben gesleept. Als kind had ik al rugproblemen. Dertien jaar ben ik bedlegerig geweest. Pas in 2006 begon een revalidatietraject van twee jaar. Daarna kon ik weer onbeperkt lopen, maar zitten en stilstaan bleef lastig. Ik vond werk bij een modezaak, waar ik heel blij mee was. Hier kon ik veel lopen en zitten vermijden.’’