Cadeautjes van Dorinda als momentjes van geluk in Kampen

video Stadskazer­ne in Kampen bereidt zich voor op anderhalve me­ter-belevenis

28 april Het is stil in de Van Heutszkazerne c.q. de Stadskazerne; normaal gesproken lopen hier zo'n zeshonderd bezoekers per dag naar binnen, voor een bezoek aan de balie van Tourist Info of de bibliotheek of het archief of de lokale omroep. Maar nu is dat anders, sinds het uitbreken van de coronacrisis houdt de kazerne de deuren gesloten. Achter de schermen wordt echter hard gewerkt aan de toekomstige anderhalvemetereconomie.