Café Eigenwijs in Kampen weer open nadat het werd gesloten vanwege het niet-naleven van de coronaregels

,,Ik heb morgenochtend nog een gesprek met de burgemeester’’, zegt Vinke. Twee volle dagen was Eigenwijs gesloten, Vinke moet toegeven dat ’ie in het verleden wel eens teveel mensen in zijn kroeg en op zijn terras had. ,,Ik geef wel toe dat ik soms over de schreef ben geweest, maar dat waren incidenten. Dan kwamen er ineens zoveel mensen tegelijk mijn terras op. Maar ja’’, haalt hij zijn schouders op. ,,Als je boven het maaiveld uitkomt, kun je ook neergemaaid worden.’’